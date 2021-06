Berlin - Wegen des Baus einer Brücke wird von Sonntag an die Bahnstrecke zwischen dem mecklenburgischen Neustrelitz und Fürstenberg in Brandenburg für eine Woche gesperrt. Die Fernzüge zwischen Warnemünde (Rostock) und Berlin werden in dieser Zeit über Schwerin umgeleitet, teilte die Bahn mit. Als Ersatz für Regionalzüge sollen zwischen Fürstenberg und Neustrelitz Busse eingesetzt werden. Diese erreichen dann jeweils den Anschlusszug, der eine Stunde später fährt. Allerdings werden während der Bauarbeiten einzelne Züge auch ganz wegfallen.

Der Abriss der alten Brücke in Neustrelitz und der Neubau kostet nach Angaben der Bahn einen „einstelligen Millionenbetrag“. Die Arbeiten sind Teil des seit Jahren laufenden Ausbaus der Bahnstrecke Berlin-Rostock, die auch Reisende nach oder aus Dresden und München nutzen.