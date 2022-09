Nein, Israels Ministerpräsident Jair Lapid musste bei der Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz nicht am selben Ort stehen, von dem aus Palästinenserpräsident Mahmud Abbas seinem Land vor vier Wochen 50-fachen Holocaust vorgeworfen hat. Die Presseecke im ersten Stock des Bundeskanzleramts, in der sonst fast alle Pressekonferenzen stattfinden, wird gerade umgebaut. Außerdem ermöglicht es das prächtige Spätsommer-Wetter am Montag in Berlin, die Rednerpulte für Scholz und Lapid draußen im Garten des Kanzleramts aufzubauen. Das kommt nur ganz selten vor – eine besondere Geste für einen besonderen Verbündeten Deutschlands.

Die physische Distanzierung vom Ort des Abbas-Eklats passt zu dem, was die beiden in der Pressekonferenz dazu zu sagen haben. „Was Präsident Abbas gesagt hat, war abscheulich, war respektlos und schrecklich, einfach nur furchtbar“, sagt Lapid. Scholz ergänzt, jede Relativierung des Holocaust sei inakzeptabel und man werde sie nicht hinnehmen. „Sie ist auch ein Verbrechen gegenüber den Opfern der Schoah, die so viel Leid erfahren haben.“

Abbas verbale Entgleisung im Kanzleramt – Scholz gab ihm sogar die Hand

Die Äußerungen von Abbas gelten als die schlimmste verbale Entgleisung, die es im Kanzleramt je gegeben hat. „Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen. 50 Massaker, 50 Holocausts“, hatte der Palästinenserpräsident auf die Frage gesagt, ob er sich für das Olympia-Attentat von 1972 entschuldigen wolle. Der Kanzler verpasste die Gelegenheit, direkt darauf zu reagieren, verabschiedete Abbas sogar mit einem Handschlag. Erst später distanzierte er sich sehr deutlich – für viele zu spät.

Lapid macht bei der Pressekonferenz deutlich, dass das für ihn kein Thema ist. Scholz sei von den Abbas-Äußerungen überrascht worden. „Ich habe dem Bundeskanzler gedankt, dass er danach reagiert hat auf das, was Abbas gesagt hat“, sagt Lapid. „Wir schätzen, dass er das so eindeutig gesagt hat.“

Jair Lapid kommt mit fünf Holocaust-Überlebenden nach Berlin

Beide wollen an diesem Tag neben der Tagespolitik gemeinsam ein Zeichen gegen das Vergessen setzen, für die Erinnerung an den Holocaust, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Lapid hat daher fünf Überlebende in seinem Flieger mit nach Berlin genommen. Mit ihnen treffen sich die beiden Regierungschefs nach ihren politischen Gesprächen im Haus der Wannsee-Konferenz.

In der idyllisch am Wannsee gelegenen Villa hatten hochrangige NS-Beamte und SS-Größen am 20. Januar 1942 in kaltem Bürokratendeutsch die Beschleunigung und Organisation der Ermordung Millionen europäischer Juden verabredet. Von „natürlicher Verminderung“ und „verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten“ der „Judenfrage“, wie die Beteiligten es damals nannten, war die Rede. Im Protokoll der Besprechung ist das nachzulesen.

Nun sitzen Scholz und Lapid gemeinsam mit den Holocaust-Überlebenden genau dort, wo vor gut 80 Jahren die Täter saßen. Es sind Bilder mit großer Symbolkraft. „Dies ist ein furchtbarer Ort. Hier ist ein furchtbares Verbrechen geplant worden“, sagt Scholz, „bürokratisch, pedantisch, mit Präzision“.

Kobi Gideon Israels Ministerpräsident Jair Lapid umarmt eine der Holocaust-Überlebenden. Olaf Scholz steht daneben.

Emotionale Schilderungen von furchtbaren Verbrechen

In Israel lebten nach Angaben des Ministeriums für soziale Gleichheit Anfang des Jahres noch rund 160.000 Überlebende. Im Schnitt waren sie zu dem Zeitpunkt 85 Jahre alt. In emotionalen Berichten schildern die hochbetagten Überlebenden ihre Erlebnisse und erzählen von Verbrechen, deren Augenzeuge sie wurden. Zum Beispiel Zvi Gil, in Polen geboren. Seine ganze Familie sei „erstickt durch Zyklon“ (in den Vernichtungslagern der Nazis wurde die Chemikalie Zyklon B zur Ermordung verwendet). Sein Instinkt und ein Sprung aus einem der Todeszüge retteten Zvi Gil das Leben.

„Unsere besten Freunde haben sich über Nacht geändert, sie haben geschimpft und Steine geschmissen“, erzählt die 93-jährige Penina Katsir von ihrer Kindheit in Rumänien. „Wir waren wie eine Fliege auf der Wand.“ Sie stellt die Frage, wie in einer so schönen Villa solche Verbrechen geplant werden konnten.

„Es ist für mich kaum möglich, hier zu sitzen“, sagt Israel Mille, ein anderer Teilnehmer. Beim Erzählen über die schlimme Vergangenheit versagt ihm auch die Stimme. „Hier darf man weinen, das gehört dazu“, sagt Israels Regierungschef Lapid. Als Sohn eines aus Ungarn stammenden Holocaust-Überlebenden weiß er, wovon er spricht.

Mit leisen Worten bedankt sich Scholz nach dem Gespräch bei den Teilnehmern. Die Überlebenden an diesem Ort – das sei für ihn ein sehr berührender Moment. „Weil es ja auch zeigt, die Nazis sind besiegt worden und das ist die Verpflichtung, die wir haben, dass wir sie immer wieder besiegen.“