Abbiege-Unfall in Berlin: Radfahrer von Lkw erfasst und schwer verletzt

Ein 61-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Niederschöneweide schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr, als der 61-jährige auf dem Fahrrad die Fahrbahn der Köpenicker Landstraße bei grünem Ampellicht überquerte.

Dabei wurde er von einem nach rechts in die Minna-Todenhagen-Straße abbiegendem Lkw angefahren. Der 34-jährige Fahrer soll den Radfahrer Zeugen zufolge überrollt haben, nachdem dieser zu Boden stürzte. Der 61-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und Oberkörper und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei übernahm die andauernden Ermittlungen.