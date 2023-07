Abiturfeier in Berlin eskaliert: Acht Polizisten nach Angriffen verletzt

Die Stimmung auf der Abiturfeier in Moabit soll aggressiv gewesen sein. Als alarmierte Polizisten die Lage beruhigen wollten, wurden sie attackiert.

Berliner Polizisten kommen an einer Einsatzstelle an. Paul Zinken/dpa

Bei einer Abiturfeier in Berlin-Moabit sind Polizisten in der Nacht zum Dienstag Ziel von Angriffen geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurden acht Beamte verletzt, zwei von ihnen traten sogar vom Dienst ab.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Polizeibeamte gegen 2 Uhr zur Straße Alt- Moabit alarmiert, weil ein 22-Jähriger das Sicherheitspersonal anpöbelte und beleidigte. Zudem versuchte er, einen der Männer zu schlagen. Der 36-Jährige konnte jedoch dem Schlag ausweichen. Daraufhin erteilten die Sicherheitsmänner dem Angreifer Hausverbot. Auch sein 17-jähriger Bruder beleidigte demnach die Männer und erhielt Hausverbot.

Die Stimmung auf der Abiturfeier war nach Angaben der Polizei derart aggressiv aufgeladen, dass Einsatzkräfte angefordert wurden, um die Situation zu beruhigen. Nach ihrem Eintreffen erteilten sie mehrere Platzverweise. Doch der 22-Jährige ignorierte das und trat einem Polizeibeamten gegen das Knie. Daraufhin wurde er von zwei Beamten unter erheblichem Kraftaufwand festgenommen. Sein 17-jähriger Bruder versuchte, die Festnahme eines Gleichaltrigen zu verhindern, der dem Platzverweis ebenfalls nicht nachkam und sich massiv wehrte.

Der „Befreier“ wurde jedoch sofort von hinzukommenden Polizisten zu Boden gebracht und anschließend zu einem Gefangenentransporter geführt. Bei den angetrunkenen Angreifern wurden Promillewerte von etwa 0,7 und 1,6 gemessen. Der zuerst Festgenommene beschädigte kurze Zeit später den Einsatzwagen der Polizei mit seinen Handschellen. Die beiden wurden wenig später ihren Müttern übergeben. Der 22-Jährige wurde ebenfalls vor Ort entlassen. Gegen alle Beteiligten wird nun wegen Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Schülerin stürzt während Berliner Abiturfeier in den Tod

Es ist bereits die zweite Abiturfeier innerhalb weniger Tage, die zu einem größeren Polizeieinsatz führte. In der Nacht zum Montag hatte sich während einer Abifeier des Pankower Rosa-Luxemburg-Gymasiums in Berlin-Neukölln ein tödliches Unglück ereignet. Eine 17-jährige Schülerin stieg mit einem gleichaltrigen Jungen auf eine Glaskuppel des Estrels. Kurz darauf brachen die beiden durch die Kuppel und stürzten aus acht Metern Höhe in die Tiefe. Während der Fall des Jugendliche durch Mülltonnen ausgebremst wurde, schlug die Schülerin hart auf dem Boden auf. Im Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Am Dienstag richtete das Pankower Gymnasium ein Trauerraum für Schüler ein. Die Berliner Polizei leitete derweil Ermittlungen ein. Sie schließt allerdings Fremdverschulden aus und geht von einem Unfall aus. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch nicht abschließend geklärt, denn für Gäste des Hotels sei das Dach eigentlich nicht zugänglich gewesen.