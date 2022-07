Hacker bieten seit Neuestem eine ungewöhnliche Dienstleistung für BMW-Fahrer an. Wie das Portal t3n berichtete, können damit verschiedene Einschränkungen, wie etwa die Abo-Funktion einer Sitzheizung, umgangen werden. Kürzlich führte der Automobilhersteller BMW ein solches System ein: Wer die Sitzheizung benutzen will, muss dafür 18 Euro im Monat zahlen.

Das Modell, das bereits der Elektroautohersteller Tesla anwendet, stieß bei einigen Verbrauchern auf Unverständnis. Um das Abo-Modell zu umgehen, nahmen nun Tuning-Spezialisten das Hacken der Steuerung für die bereits eingebaute Hardware in ihren Katalog auf.

Doch auch verbotene Funktionen können „freigeschaltet“ werden. So beispielsweise die TV-Option von BMW. Nach der Freischaltung habe man sogar einstellen können, dass der Fernseher auch im fahrenden Auto läuft, so Iain Litchfield, Geschäftsführer des Autotuners Litchfields Motors in Großbritannien. Die Option verstößt allerdings gegen die Straßenverkehrsordnung und ist daher nicht vorgesehen.