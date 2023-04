Absagen und maues Interesse dominieren Krönung von Charles London bereitet sich auf ein weiteres Großereignis vor: Hunderttausende Royal-Fans werden erwartet, wenn König Charles in wenigen Wochen gekrönt wird. Doch e... dpa

Die Krönung von König Charles III. wird von negativen Schlagzeilen begleitet. Owen Humphreys/PA Wire/dpa

London -Absagen, familiäre Differenzen und maues Interesse in der britischen Gesellschaft an der Krönung von König Charles III. trüben den Endspurt zur Zeremonie in drei Wochen. Dass Prinz Harry ohne seine Familie anreise, sei „eine Lösung, die allen passt“, zitierte die „Sunday Times“ eine royale Insiderquelle. Doch das Zerwürfnis zwischen Harry und dem Königshaus dürfte dazu führen, dass die Royals seinem Besuch mit gemischten Gefühlen entgegensehen.