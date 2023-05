„Abschaum“: Ukraine gibt zu, hinter Morden an russischen Propagandisten zu stecken

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes hat zugegeben, dass Kiew hinter den Morden an prominenten russischen Propagandisten steckt. „Wir haben bereits eine ganze Reihe von Menschen erfolgreich ins Visier genommen“, sagte Generalmajor Kyrylo Budanow in einem Interview, wie die britische Tageszeitung The Times berichtet. „Dank der Berichterstattung in den Medien gab es Fälle, von denen jeder wusste.“

„Abschaum wird irgendwann in jedem Land der Welt bestraft. Nur die Eliminierung kann eine wohlverdiente Strafe für solche Taten sein“, sagte Budanow am Dienstag in einem anderen Interview mit dem ukrainischen YouTube-Kanal Rizni Lyudi. „Ich denke an nichts anderes. Es ist meine persönliche Meinung, ich bleibe dabei und ich werde sie umsetzen.“



Obwohl Budanow nicht genau angab, welche Personen gezielt angegriffen wurden, wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mehrere prominente kremlfreundliche Persönlichkeiten auf russischem Territorium getötet oder verwundet.

Anfang des Monats ist der russische kremlnahe und nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin bei einer mutmaßlichen Explosion seines Autos in Russland verletzt worden. Im April kam es bei einer Explosion in einem Café in Sankt Petersburg zum Tod des prominenten kremlnahen Militärbloggers Vladlen Tatarsky und zur Verletzung von 25 weiteren Personen.

Im August letzten Jahres wurde in einem Vorort von Moskau Darja Dugina, die Tochter von Putins Ideologe Aleksandr Dugin, mit ihrem Auto in die Luft gesprengt. Sie starb bei dem Angriff. Einem Bericht der New York Times zufolge soll die ukrainische Regierung den Autobombenanschlag genehmigt haben. Die USA seien frustriert über das Vorgehen.



Die Ukraine hatte zuvor versucht, sich von solchen Angriffen zu distanzieren – nach dem Tod von Tatarsky vermutete der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak, dass es sich bei dem Angriff um einen inländischen Terrorakt handelte, der von Russen begangen wurde, die gegen eine umfassende Invasion der Ukraine waren.

Budanow: „80 Prozent von dem, was Prigoschin sagt, ist absolut wahr“

In seinem YouTube-Interview äußerte sich auch Kyrylo Budanow zur Rolle der Wagner-Gruppe im Krieg und den umstrittenen Aussagen ihres Chefs Jewgeni Prigoschin. „Die Wagner-Gruppe ist maximal effektiv. Die reguläre Armee des Verteidigungsministeriums ist äußerst wirkungslos“, sagte Budanow. „Aus reinem Neid versucht das russische Kommando, die Wagner-Gruppe zu untergraben und zu eliminieren.“

Bei Prigoschins Angriffen auf das Ministerium handelt es sich nicht um eine „spezielle psychoinformative Operation“. „Das Schreckliche ist, dass 80 Prozent von dem, was Prigoschin sagt, absolut wahr ist“, so der ukrainische Militärgeheimdienstchef.