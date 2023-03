2022: Deutlich mehr Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland

Im Jahr 2022 gab es fast zehn Prozent mehr Schwangerschaftsabbrüche. Drei Viertel der Frauen waren jünger als 35 Jahre, so das Statistikamt.

Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland ist im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Insgesamt wurden rund 104.000 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet – das waren 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mit. Im Jahr 2021 waren es 94.600 Abbrüche. Rund drei Viertel der Frauen waren 2022 bei dem Eingriff jünger als 35 Jahre.

Die Zahl der Abtreibungen im vergangenen Jahr lag über dem Niveau der Jahre 2014 bis 2020. In dieser Zeit wurden stets zwischen 99.000 und 101.000 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Weshalb die Zahl der Abtreibungen zuletzt stark zunahm, war den Wiesbadener Statistikern zufolge unklar.

Abtreibung: Mehrheit der Frauen zwischen 18 und 34 Jahre alt

Rund 70 Prozent der Frauen, die im Jahr 2022 einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt. Etwa 19 Prozent waren im Alter zwischen 35 und 39 Jahren. Acht Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter und rund drei Prozent waren minderjährig. Dabei hatten rund 41 Prozent der Frauen vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht.