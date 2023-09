„Marsch für das Leben“: Abtreibungsgegner demonstrieren Samstag in Berlin

Abtreibungsgegner aus ganz Deutschland wollen am Samstag in Berlin und Köln für einen unbedingten Lebensschutz demonstrieren. Anlass ist der 19. „Marsch für das Leben“, zu dem der Bundesverband Lebensrecht in beiden Städten aufgerufen hat. Das Motto lautet „Einzigartig. Leben wagen“. Im vergangenen Jahr wurden bei der Demonstration in Berlin 4000 Menschen gezählt.

Gegen den Aufzug sind in Berlin zahlreiche Proteste und Demonstrationen angemeldet. Kritiker wie das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und das queer-feministische Bündnis What the Fuck!? bezeichnen den Marsch als jährliche Veranstaltung von fundamentalistischen Christen und „anderen reaktionären Kräften“. Ihre Ideologie richte sich insbesondere gegen trans-, inter- und nichtbinäre Menschen und gegen das neue Selbstbestimmungsgesetz.

Verband Lebensrecht kritisiert Regierung

Die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder, spricht dagegen von einer „verheerenden Humanitätsbilanz“ der Regierungspolitik. Frauen im Schwangerschaftskonflikt würden immer mehr allein gelassen, die Abtreibungszahlen würden steigen.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, erklärte in einem vorab verbreiteten Grußwort, der Marsch betone den Schutz menschlichen Lebens insbesondere dann, wenn das Lebensrecht des ungeborenen, schwachen oder sterbenskranken Menschen in Wissenschaft, Politik oder durch andere Interessengruppen infrage gestellt werde.