Abzocke auf dem Berliner Wohnungsmarkt: Anklage gegen vermeintlichen Vermieter

Ein Mann soll sich als Vermieter ausgegeben und so Wohnungssuchende in Berlin betrogen haben. Er hat offenbar selbst eine problematische Wohnsituation.

Wohnhaus in Berlin.

Wohnhaus in Berlin. Sabine Gudath/imago

Wegen gewerbsmäßigen Betruges in 16 Fällen hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen einen 50-jährigen Mann beim Amtsgericht Tiergarten erhoben. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann soll sich von Januar 2019 bis Oktober 2022 als Vermieter oder Makler ausgegeben haben und so Wohnungssuchende betrogen haben.

Dabei soll er sich wahlweise Mietkautionen auszahlen oder überweisen haben lassen. Auch Bearbeitungsgebühren machte er demnach geltend, etwa für Schreibarbeiten oder das Anfordern von Schufa-Auskünften. Er habe zudem „den angespannten Berliner Wohnungsmarkt dazu genutzt, um Reservierungsgebühren zu kassieren“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Insgesamt 19.751 Euro soll der Mann auf diese Weise eingenommen haben.

Der Beschuldigte sitzt seit dem 29. Dezember 2022 wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Er habe selbst Mietschulden und es liege eine Räumungsklage gegen ihn vor, so die Staatsanwaltschaft.