Bei einem Achterbahn-Unfall im Legoland in Günzburg (Bayern) sind am Donnerstag mindestens neun Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, hatte ein Achterbahnzug stark abgebremst, ein weiterer Zug sei aufgefahren. Die Verletzten hätten Prellungen und Schürfwunden.

Mehrere Menschen befinden sich dem Sprecher zufolge zunächst noch in den Waggons. Um sie herauszuholen, sei eine Vielzahl von Polizei- und Rettungskräften vor Ort.