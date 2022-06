Berlin - Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau schwer verletzt worden. Das achtjährige Mädchen sei am Sonntagabend auf der Neuen Bergstraße von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war das Kind aus einem parkenden Wagen ausgestiegen und hatte die Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten.

Rettungskräfte hätten das schwer verletzte Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Zwei Frauen im Alter von 22 und 26 Jahren, die zuvor mit dem Kind im haltenden Wagen gesessen hatten, erlitten nach den Angaben zufolge einen psychischen Schock und wurden ambulant in einer Klinik betreut. Der 47 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.