Achtjähriger Junge in Lankwitz angefahren: Schwer verletzt Ein achtjähriger Junge ist in Berlin-Lankwitz von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Freitagabend die Gallwitzallee ... dpa

Berlin -Ein achtjähriger Junge ist in Berlin-Lankwitz von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Freitagabend die Gallwitzallee in Höhe eines Parkplatzes überqueren, als er von einem 23-jährigen Autofahrer erfasst wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Kind kam mit Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich in ein Krankenhaus.