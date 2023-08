Bei einem Brand in der Wohnung eines Seniorenwohnhauses in Berlin-Gesundbrunnen sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr in dem sozialen Netzwerk X, vormals Twitter, mitteilte, wurden die Bewohner über tragbare Leitern und eine Drehleiter mit Rettungskorb aus dem verqualmten Gebäude in der Ackerstraße gerettet.

Ein Mensch wurde bei dem Brand schwer, ein weiterer leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es von der Feuerwehr. Weitere Personen seien vor Ort betreut worden.

#Wohnungsbrand in einem Seniorenwohnhaus in der #Ackerstr. in #Gesundbrunnen. Personenrettung erfolgte über tragbare Leiter und eine #DLK. Eine schwer und eine leicht verletzte Person wurden in Krankenhäuser transportiert, weitere wurden vor Ort betreut. Im Einsatz: 60 Kräfte. pic.twitter.com/vujfsRZJfv — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 12, 2023

Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz. Zur Brandursache wurde am Samstagabend noch nichts mitgeteilt.