ADAC: Kein Stauchaos auf Autobahnen zu erwarten

Berlin -Bundesweit zählt dieses Wochenende laut ADAC zu einem der verkehrsreichsten in der Sommersaison - dicke Staus durch den Urlaubsverkehr soll es in Berlin und Brandenburg aber nicht geben. „Die hohe bundesweite Staugefahr wird sich mit seinen Ausläufern auch in Berlin und Brandenburg bemerkbar machen. Wir gehen zwar von einem erhöhten Verkehrsaufkommen aus, rechnen aber nicht mit einem Stauchaos“, teilte der Verkehrsclub mit.

Der ADAC rechnet einerseits mit vielen Reisenden aus Bayern und Baden-Württemberg, die jetzt in den Urlaub starteten. Auf der anderen Seite machten sich Urlauber aus zahlreichen Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen, wieder auf den Heimweg. Die Autobahnen zur und von der Nord- und Ostsee gelten laut ADAC am Wochenende als besonders belastete Staustrecken.