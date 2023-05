ADAC Pannenstatistik: Wie zuverlässig sind Elektroautos?

Probleme mit der Batterie sind laut einer ADAC-Auswertung die häufigste Pannenursache bei Autos in Deutschland. 43,2 Prozent aller Pannen entfielen darauf, teilte der Automobilklub am Dienstag in München in seiner Pannenstatistik für 2022 mit. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Minus von drei Prozentpunkten. Etwa 17 Prozent der Pannen betrafen den Motor und rund elf Prozent die Elektrik.

Erstmals wurden in die Erhebung für 2022 vier E-Automodelle aus dem Zulassungsjahr 2020 aufgenommen. Laut ADAC hatten die meisten Experten erwartet, dass Elektroautos weniger Pannen haben als Verbrenner. Sie begründeten diese These damit, dass es bei einem Elektroantrieb viel weniger Teile gibt, die kaputtgehen könnten. Es gibt keinen Auspuff, kein Getriebe mit etlichen Übersetzungen, weder Kupplung noch Anlasser, keine Abgasrückführung, keine Kraftstoffeinspritzung, keinen Turbolader. Doch stimmt das auch? Eher nicht!

Verbrenner-Autos haben mehr Reifen-Probleme als E-Autos

Probleme mit der Startbatterie kamen bei den miteinander verglichenen E-Autos und Verbrennern etwa gleich oft vor. Ebenfalls keine signifikanten Unterschiede wurden bei Bauteilen wie Karosserie, Antrieb, Bremsen und Fahrwerk festgestellt. Bei den Verbrennern gab es mehr Probleme mit den Reifen, weil die Reifen von Verbrenner-Autos im Schnitt eine höhere Zahl an gefahrenen Kilometern aufwiesen.

Weniger Probleme gibt es bei E-Autos mit Schlüsseln. Dies könne daran liegen, dass dort häufiger schlüssellose Systeme eingesetzt würden, erklärte der ADAC. Dadurch komme der Pannengrund „Schlüssel im Auto“ seltener vor. Ausgewertet wurden 155 Fahrzeugreihen von rund 20 Automarken. Die Fahrzeuge waren zwischen drei und zehn Jahre alt.

