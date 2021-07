München - Den Autofahrern drohen am Wochenende lange Staus auf den Autobahnen. Wie der ADAC mitteilt, liegt dies am Ferienbeginn der Bundesländer Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt (22. Juli), Sachsen und Thüringen (26.Juli). Auch im Süden der Niederlande beginnt die schulfreie Zeit. Mit Ausnahme von Baden-Württemberg und Bayern, wo die Ferien erst Ende Juli starten, sind die Schulen jetzt überall geschlossen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie Teilen Nordeuropas enden die Sommerferien dagegen Ende Juli.

Wegen des pandemiebedingten Trends zum innerdeutschen Urlaub seien auch die Zufahrten zu Erholungsgebieten stark staugefährdet. Die Fahrt an den See oder ins Wandergebiet der Alpen und Mittelgebirge könne deshalb langwieriger werden. Der ADAC empfiehlt Ausweichen auf die Wochentage, um lange Staus zu vermeiden. Besonders am Freitagnachmittag, am Samstag und am Sonntagnachmittag seien Staus zu erwarten.