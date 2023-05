Adidas will Kanye-West-Produkte verkaufen und Geld spenden

Herzogenaurach -Der Adidas-Konzern will Teile des Bestandes an gemeinsam mit Rapper Kanye West auf den Markt gebrachten Produkten der Yeezy-Reihe auch nach der Trennung von dem umstrittenen Musiker weiter verkaufen. Ein „signifikanter Betrag“ soll an Organisationen gespendet werden, die sich gegen Diskriminierung und Hass einschließlich Rassismus und Antisemitismus einsetzen, teilte Adidas am Freitag in Herzogenaurach mit.

Der Verkauf der ersten Yeezy-Produkte soll noch im Mai starten. Ob es danach noch weitere Yeezy-Artikel auf dem Markt geben werde, sei zunächst offen.

Der Rapper hatte gemeinsam mit Adidas teure Lifestyle-Produkte auf den Markt gebracht – ein für beide Seiten höchst lukratives Geschäft. Nach antisemitischen Äußerungen von West stellte Adidas allerdings die Zusammenarbeit mit dem Musiker ein.

Die Abkehr von West und seinen Yeezy-Produkten hatte dem Sportartikelhersteller Adidas im ersten Quartal einen Verlust eingebrockt. Unter dem Strich stand in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 ein Minus von 24 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr könnte Adidas wegen der Yeezy-Probleme mit einem nur knapp positiven Ergebnis abschließen, wie das Unternehmen bereits im Februar prognostizierte.

Adidas geht von 500 Millionen Euro Verlust aus

Würden die noch vorrätigen Produkte komplett vernichtet, würde dies das Jahresergebnis mit 700 Millionen Euro belasten. Im Falle des Verkaufs und des Spendens der Erlöse geht Adidas noch immer von einem Verlust von 500 Millionen Euro aus. Zumindest würden die Kosten für die Vernichtung in Höhe von 200 Millionen Euro gespart.

Als Schwierigkeit kommt eine Sammelklage von Investoren in den USA hinzu, die Adidas vorwerfen, nicht rechtzeitig reagiert zu haben. Man hätte früher wissen können, welches Risiko die Zusammenarbeit mit West bedeutet hätte. Auf der Hauptversammlung verweigerte ein Teil der Aktionäre Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung.