Ende des Grand Hotel Esplanade in Berlin: Haus wird zum Teil abgerissen

Das Grand Hotel Esplanade ist vielen Menschen in Berlin ein Begriff. Es zählte zu den bekanntesten Unterkünften der Hauptstadt. Demnächst soll es nun teilweise abgerissen werden.

Das Hotel gehörte Anfang des letzten Jahrhunderts zu den berühmtesten Hotels Berlins, damals noch am alten Standort in der Bellevuestraße am Potsdamer Platz. Internationale Stars wie Charlie Chaplin und Greta Garbo verbrachten in den Goldenen Zwanzigern viel Zeit in dem Hotel. Aber auch Berühmtheiten wie Michael Jackson oder Nelson Mandela nächtigten in den großzügigen Suiten. Im Kriegswinter 1944/1945 wurde das Hotel jedoch bei einem Luftangriff fast vollständig zerstört.

Berlin plant Umgestaltung nach Teilabriss

Nach der Jahrtausendwende verlor das Hotel angesichts starker Konkurrenz zunehmend an Bedeutung. Die Immobilie wurde 2006 an die Investmentgesellschaft Blackstone verkauft.

Die Gebäude soll nun offenbar nicht mehr komplett als Hotel betrieben werden, wie die Bild-Zeitung berichtet. Geplant ist ein Teilneubau mit Mischnutzung. Dort soll dann auch Platz für ein Hotel geschaffen werden, allerdings nur noch mit 188 statt bisher 350 Zimmern.

Grand Hotel Esplanade: Berlins beliebtestes Hotel schließt 2024

Am 31. März 2024 soll das Hotel für immer geschlossen werden. Am vergangenen Freitag wurden bereits die 84 Mitarbeiter informiert, die zum 1. April 2024 ihre Jobs verlieren. „Das läuft zeitgemäß und transparent. Es gibt einen langen Vorlauf“, sagte eine Sprecherin des Hotels gegenüber der Bild. „Wir lassen die Mitarbeiter nicht allein.“