Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will mit einer neuen Methode erreichen, dass Partygänger auf den Straßen künftig leiser sind und Anwohner weniger nerven. Darum misst ab sofort der „CityTree-Lärmomat“ an der Admiralbrücke in Kreuzberg den Geräuschpegel in der Nacht.

Ist es zu laut, leuchtet eine Lampe rot auf und schlägt damit quasi Alarm. Zudem ruft das Gerät Personen in der Nähe per Anzeige zur Ruhe auf, wie Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) am Freitag mitteilte. Nach ihren Angaben läuft das Modellprojekt zunächst bis Oktober. Nebeneffekt: Das Gerät kann mittels „Moosmodulen“ die Luft von Feinstaub reinigen und auch kühlen.

Friedrichshain-Kreuzberg: „Nachtlichter“ in den Partyzonen unterwegs

Laut Herrmann setzt das Bezirksamt im Bemühen um mehr Rücksichtnahme beim Partyvolk zudem „Nachtlichter“ ein. Dabei handelt es sich um Beschäftigte, die freitags und samstags von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens in den Partyzonen von der Admiralbrücke über das Kottbusser Tor, die Oranienstraße und den Wrangelkiez bis hin zur Warschauer Brücke und rund um das RAW-Gelände unterwegs sind, um – wie es hieß – „für ein friedliches und verständnisvolles Miteinander zu sorgen“.

Die „Nachtlichter“ sprechen mit Feiernden, Touristen, Kneipenwirten oder Anwohnern und helfen auch bei Anliegen und Fragen weiter. Bei Verstößen verständigen sie die Polizei oder das Ordnungsamt. Dieser Modellversuch läuft vorerst bis Ende des Jahres