„Adventskalender“ mit Süßigkeiten und Musik für Obdachlose

Berlin -Um bedürftige Menschen durch die Weihnachtszeit zu begleiten, hat die Berliner Stadtmission einen sogenannten lebendigen Adventskalender ins Leben gerufen. An jedem Tag soll es bis Heiligabend verschiedene Aktionen vor der Essensausgabe am Bahnhof Zoo geben, erklärte Barbara Breuer, Sprecherin der Stadtmission, am Freitag. Es beteiligten sich unter anderem Bands, Künstler oder Gruppen.