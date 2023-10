Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zwischen Israel und der Gruppe Hamas hat das Land in einen Kriegszustand gestürzt. Ein Terroranschlag auf ein Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen, bei dem etwa 260 Menschen ums Leben kamen, sowie weitere Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten werfen nun viele Fragen über das Vorgehen der israelischen Sicherheitsdienste auf. Hätte das Massaker abgewendet werden können?

Ein ägyptischer Sicherheitsbeamter, der von der Associated Press zitiert wurde, behauptet jetzt, dass die israelische Regierung von dem Angriff wusste, bevor er stattfand. Am Montag sagte der Beamte, dass Israel alle Warnungen bezüglich der Gefahr durch die Hamas-Gruppe ignoriert habe. Der Geheimdienstberater gab an, dass Ägypten wiederholt mit den Israelis über „etwas Großes“ gesprochen habe, ohne weitere Details zu nennen. Er erklärte, dass israelische Beamte ihre Aufmerksamkeit auf das Westjordanland richteten und die Bedrohung aus dem Gazastreifen unterschätzten.

„Wir haben sie vor einer Eskalation der Situation gewarnt, und zwar in absehbarer Zeit, und dass diese groß sein würde. Aber sie haben solche Warnungen unterschätzt“, sagte der Beamte, der aufgrund mangelnder Autorisierung zur Diskussion sensibler Geheimdienstgespräche mit den Medien anonym bleiben wollte, der Associated Press. Der israelischen Zeitung The Times of Israel zufolge soll der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angeblich eine direkte Warnung vom ägyptischen Geheimdienstminister, General Abbas Kamel, erhalten haben.

Der israelische Ministerpräsident wies die Vorwürfe jedoch zurück und bezeichnete sie während seiner Ansprache an die Nation am Montag als Falschinformation. „Es gab keine Warnung von Ägypten, und der Ministerpräsident hat seit der Regierungsbildung weder indirekt noch direkt mit dem Geheimdienstchef gesprochen oder sich mit ihm getroffen“, hieß es in einer Erklärung aus Netanjahus Büro am Montagmorgen.