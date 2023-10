Einen Tag nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat ein Polizist im Nachbarland Ägypten zwei israelische Touristen und einen Ägypter erschossen, wie ägyptische Medien berichten. Der Polizist habe „wahllos“ mit seiner persönlichen Waffe auf eine israelische Reisegruppe in der Stadt Alexandria geschossen, berichtete unter anderem der Fernsehsender Extra News am Sonntag. Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge festgenommen.

„Am 8. Oktober, als eine der israelischen Touristengruppen am Mast Al-Sawari-Schrein (Anmerkung der Redaktion: Pompeiussäule) im Al-Mansheya-Gebiet in Alexandria anwesend war, feuerte ein Polizeibeamter, der als Sicherheitsdienst in der Gegend eingesetzt wurde. Das führte zum Tod von zwei Mitgliedern der Gruppe und einem der Ägypter“, sagte eine von Sky News Arabic zitierte Quelle der Sicherheitsdienste.



Auch der israelische Rettungsdienst Zaka bestätigte, dass in Alexandria zwei Menschen getötet worden waren. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Es ist unklar, ob der Vorfall in irgendeiner Weise mit dem Großangriff der Hamas auf Israel zusammenhängt.