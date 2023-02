Das Gebäude auf dem Campus Hannah Höch musste nach Sturmschäden gesperrt werden. Da die Reparatur länger dauert, bleibt sie am kommenden Sonntag geschlossen.

Wasserschaden: Wahllokal in Reinickendorf darf nicht genutzt werden

Nach Sturmschäden sind zwei Wahllokale in Reinickendorf nicht weiter nutzbar: Die Stadt schafft Alternativen.

Reinickendorf - Nach Sturmschäden in einer Turnhalle des Campus Hannah Höch im Berliner Bezirk Reinickendorf ist die Halle bis auf Weiteres gesperrt worden. Anfang Februar kam es in der Halle zu einem Wasserschaden. Die Reparatur des Schadens bis zum Wahltag am kommenden Sonntag ist ausgeschlossen.

Die Halle war zuvor als Wahllokal ausgewählt worden. Das Bezirksamt Reinickendorf hat jetzt Änderungen vorgenommen und zwei Änderungen der betroffenen Wahllokale vorgenommen. Die Wahllokale 12 513 und 12 518 befinden sich ebenfalls auf dem Gelände des Campus' Hannah Höch im Haus 2.

Die genannten Änderungen werden am Wahltag ausgeschildert sein. Rückfragen können per Mail an das Bezirksamt Reinickendorf unter folgender Adresse gestellt werden: pressestelle@reinickendorf.berlin.de