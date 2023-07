Ärger über LGBT+-Community: Klimaaktivisten blockieren Pride-Parade in London

In der britischen Hauptstadt stoßen Aktivisten von Just Stop Oil auf die Teilnehmer einer Parade von homo-, bi- und transsexuellen Menschen. Es gibt Ärger über Sponsoren.

Die Polizei griff ein: Beamte tragen einen Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil weg. Martyn Wheatley/Imago

Bei einem Protest von Klimaaktivisten gegen Sponsoren der Pride-Parade in London hat die britische Polizei mehrere Menschen festgenommen. Mitglieder der Gruppe Just Stop Oil hatten am Samstag im Zentrum der britischen Hauptstadt den Marsch der LGBT+-Gemeinde aus Ärger über Gelder von Energieunternehmen blockiert. Videos zeigten, wie Beamte mehrere Menschen von der Straße zerrten. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und trans.

Zuvor hatte Just Stop Oil die Pride-Organisatoren aufgefordert, sie sollten sich von Festwagen distanzieren, die von „stark umweltschädlichen“ Sponsoren finanziert wurden und neue Öl-, Gas- und Kohleprojekte zu verurteilen.

In einer Erklärung betonten LGBT+-Mitglieder der Klimaschutzgruppe: „Diese Partnerschaften beschämen die LGBTQ+-Gemeinde zu einer Zeit, in der ein Großteil der Kulturwelt Verbindungen zu diesen giftigen Industrien ablehnt.“ Schwule, Lesben und Transsexuelle seien die ersten, die unter dem sich beschleunigenden sozialen Zusammenbruch litten, der vom Klimawandel verursacht werde. „Pride entstand einst aus Protest“, hieß es in der Mitteilung weiter. Nun aber würden „stark umweltverschmutzende Branchen und die Banken, die sie finanzieren“ die Pride dazu nutzen, ihren Ruf aufzubessern.

Die Aktivisten blockierten die Parade in London. Martyn Wheatley/Imago

Zehntausende LGBT+-Menschen demonstrieren in Seoul – Gegenprotest

Derweil sind am Samstag zehntausende Südkoreaner in Seoul bei einer Pride-Parade für die Rechte von LGBT+-Menschen auf die Straße gegangen. Erstmals seit 2015 konnten die Teilnehmer einer der größten Pride-Paraden in Asien sich nicht auf einem seit 2015 für die Feierlichkeiten genutzten zentralen Platz versammeln – dort fand stattdessen eine Gegendemonstration statt.

Trotz schwüler Hitze und der Gegendemonstration kamen nach Schätzungen der Organisationen rund 50.000 Menschen zur Pride-Parade in der südkoreanischen Hauptstadt. Nur ein paar hundert Meter entfernt stellten sich tausende Demonstranten gegen die Rechte der LGBT+-Community. Sie riefen „Keine gleichgeschlechtliche Ehe“ und hielten Schilder mit Aufschriften wie „Die Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau“ hoch.

Im vergangenen Monat hatten Abgeordnete einen Gesetzentwurf zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ins Parlament eingebracht, der nun in einem Ausschuss beraten wird. In den vergangenen 15 Jahren waren zahlreiche Versuche gescheitert, Gesetze gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten zu verabschieden. Vor allem konservative und christliche Gruppen üben Druck in dieser Frage aus.

Ein Jahr nach Schüssen in Schwulen-Bar: Pride zieht durch Oslo

In Oslo zog außerdem gut ein Jahr nach den tödlichen Schüssen in einer Schwulen-Bar eine große Pride-Parade durch die norwegische Hauptstadt. „Wir haben uns die Stadt zurückerobert“, sagte Mit-Organisator Inge Alexander Gjestvang am Samstag dem Sender NTB zufolge. Die Polizei schätzte die Menge auf 50.000 bis 60.000 Menschen.

„Ganz Oslo auf die Straße zu bringen, ist ziemlich bewegend“, sagte Regierungschef Jonas Gahr Støre, der in der Menge mitlief. „Denn es zeigt, dass sich die ganze Stadt für eine gefährdete Minderheit einsetzt.“ Justizministerin Emilie Enger Mehl betonte: „Die queere Community hat es verdient.“

In der Nacht zum 25. Juni 2022 hatte ein Angreifer in der Nähe einer beliebten Schwulen-Bar in Oslo Schüsse abgefeuert. Zwei Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt. Die ursprünglich am selben Wochenende geplante Pride-Parade wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Die Attacke wurde vom Geheimdienst als islamistischer Terroranschlag eingestuft.