Forscher besorgt: Laut Studie verändert sich weltweit der Penis 

Eine Vergleichsstudie der Standford-Universität hat zu Tage gebracht, dass die durchschnittliche Länge des erigierten Penis bei Männern weltweit zugenommen hat. Demnach sei der Penis in den vergangenen drei Jahrzehnten von im Durchschnitt etwa von 12,3 Zentimeter im Jahr 1990 auf bis zu 15,2 cm im Jahr 2020 gewachsen – das sei eine Vergrößerung um bis zu 24 Prozent. Die Studie wurde kürzlich im Fachjournal The World Journal of Men's Health veröffentlicht. Die neuen Erkenntnisse versetzen die Forscher in Sorge.

Für ihre Untersuchung analysierten die Wissenschaftler Daten aus 75 Studien, die zwischen 1942 und 2021 durchgeführt wurden. Insgesamt wurden Messungen von 55.761 Penissen einbezogen. In jeder der Studien wurden Daten über die Penislänge in verschiedenen Zuständen erhoben: völlig schlaff, im schlaffen Zustand gestreckt oder im erigierten Zustand. Die Forscher gingen ursprünglich davon aus, dass die Penislänge im Laufe des Zeitraums abgenommen hätte. Stattdessen stellten sie ein deutliches Penis-Wachstum fest.

Was sind die Gründe für das schnelle Penis-Wachstum?

Doch entgegen der womöglich allgemeinen Annahme, verheißen die Studienergebnisse nicht unbedingt Gutes. Dr. Michael Eisenberg, Professor für Urologie an der Stanford Medicine School, sagt gegenüber der Daily Mail: „Jede allgemeine Veränderung in der Entwicklung ist besorgniserregend.“ Das Fortpflanzungssystem sei eines der wichtigsten Teile der menschlichen Biologie. „Wenn wir eine so schnelle Veränderung feststellen, bedeutet das, dass etwas Gewaltiges mit unserem Körper passiert“, fügt Eisenberg hinzu.

Mögliche Gründe für das rasante Wachstum sieht er etwa in einer chemischen Belastung durch Pestizide, Luftverschmutzung oder Hygieneprodukte. Solche Chemikalien könnten seinen Angaben zufolge das endokrine System stören, das die Hormone reguliert. Auch Ernährung mit Fast Food könne dabei eine Rolle spielen. Das sind allerdings nur Vermutungen. „Wir sollten versuchen, diese Befunde zu bestätigen, und wenn sie sich bestätigen, müssen wir die Ursache für diese Veränderungen ermitteln“, so der Professor.

Kritik an Studien zur Penis-Größe

Tiefgründige Studien zur Penisgröße werden immer wieder auch kritisiert. „Wir machen den Männern ständig eine schlechte Presse und das Einzige, was ihnen Angst macht, ist, dass die Größe eine Rolle spielt.“, sagte Sheena Lewis von der Queen's University Belfast gegenüber der New York Post zum Zeitpunkt einer Unfruchtbarkeitsstudie, die ergab, dass kleinere Penisse mit Fruchtbarkeitsproblemen zusammenhängen würden.

Derartige Studien würden selten Aussagen dazu treffen, was eine normale Penislänge überhaupt sei, so die Expertin. Stattdessen befeuerten sie die Unsicherheit von Männern.

