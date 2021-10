London - Queen Elizabeth II. wird auf Anraten ihrer Ärzte noch „mindestens zwei Wochen“ lang eine Ruhepause einlegen. Die 95-Jährige werde lediglich „leichte Aufgaben“, etwa Videoschalten, wahrnehmen, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. Die britische Monarchin hatte sich vergangene Woche nach Palastangaben zu „vorsorglichen Untersuchungen“ in ein Londoner Privatkrankenhaus begeben und verbrachte eine Nacht in der Klinik.

Am Dienstag absolvierte die Queen ihren ersten offiziellen Termin seit dem Krankenhausaufenthalt. Von Schloss Windsor aus gewährte sie per Videoschalte den Botschaftern Südkoreas und der Schweiz eine Audienz. Ihre Teilnahme am UN-Klimagipfel in Schottland sagte sie ab.

Großbritanniens dienstälteste Monarchin ist für ihre robuste Gesundheit bekannt. Zum bislang vorletzten Mal im Krankenhaus war sie im Jahr 2013 wegen eines Magen-Darm-Virus.

Selbst nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip im April trat sie nicht kürzer. Seit ihrer Rückkehr aus dem traditionellen Sommerurlaub im schottischen Balmoral hatte sie fast täglich offizielle Termine wahrgenommen, ähnlich wie vor der Pandemie. Kürzlich geriet sie jedoch in die Schlagzeilen, nachdem sie mit einem Stock gesehen wurde – das erste Mal seit 2004.

Die Boulevardzeitung The Sun berichtete, dass sie in den vergangenen Tagen auch nicht mehr mit ihren geliebten Corgis spazieren ging. Angeblich hat die Königin auch das Reiten aufgegeben – eine Leidenschaft, die sie jedoch nach einer Ruhepause wieder aufnehmen will. Es wird auch angenommen, dass sie keinen Alkohol mehr trinkt.