AfD im Bund bei 20 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern jetzt stärkste Partei

Die rechtspopulistische AfD holt in den Umfragen weiter auf. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie jetzt an der Spitze, im ARD-„Deutschlandtrend“ erreicht sie einen neuen Höchstwert.