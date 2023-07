Leichter Dämpfer für die AfD: In dem am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ des Forsa-Instituts für die Sender RTL und ntv hat sich die Partei um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent verschlechtert. Die AfD lag aber weiterhin vor der SPD, die wie in der Vorwoche auf 18 Prozent kam.

Stärkste Kraft blieb die Union, die sich um einen Punkt auf 27 Prozent verbesserte. Auch die Linke legte einen Punkt zu und erreichte fünf Prozent. Die Grünen kamen in der Umfrage auf 14 Prozent und die FDP lag bei sechs Prozent, beide Parteien büßten damit einen Punkt gegenüber der Vorwoche ein. Der Wert für die SPD bleibt mit 18 Prozent im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Die AfD hatte in den vergangenen Wochen in verschiedenen Umfragen Rekordwerte erreicht und die SPD auf den dritten Rang verdrängt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Große Mehrheit hat Zweifel an Umsetzung der Flüchtlingspolitik

Die Staaten der Europäischen Union hatten sich vor einigen Wochen darauf verständigt, dass Asylbewerber künftig ausgewogener auf die einzelnen Mitgliedsländer der EU verteilt werden sollen. Nur wenige Bundesbürger (19 Prozent) glauben allerdings, dass die Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen innerhalb Europas künftig besser gelingen wird als bisher. Die große Mehrheit (77 Prozent) glaubt das nicht.

Für die Erhebung befragte Forsa vom 18. bis 24. Juli rund 2500 Menschen. Die Fehlertoleranz gab das Institut mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten an.