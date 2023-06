AfD in Sonneberg: Mann mit Neonazi-Shirt verteilt Ballons an Kitakinder – Video

Nach dem AfD-Sieg von Robert Sesselmann in Sonneberg geht in den sozialen Netzwerken ein Video rum. Ein fragwürdiger Mann macht kleinen Kindern Geschenke.

Nach dem AfD-Sieg bei der Landratswahl im Landkreis Sonneberg kursiert auf Twitter ein Video, das für Aufsehen sorgt.

Zu sehen ist ein Mann, der AfD-Luftballons an kleine Kinder verteilt. Das Video soll am Montag vor einer Kita in der Region aufgenommen worden sein.

Der Mann trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Wehrmacht wieder mit“. Das ist in dem Video deutlich zu sehen. Auf seinem Auto soll angeblich der Spruch „Ehrenamtlicher Abschiebehelfer“ stehen. Bestätigt ist dies nicht. Das Video wurde von der Initiative „Sonneberg gegen Nazis“ verbreitet. Ob die Polizei das Video kennt und ermittelt, ist unklar.

AfD Thüringen laut Verfassungsschutz „gesichert rechtsextremistisch“

AfD-Politiker Robert Sesselmann hatte am Sonntag klar die Stichwahl um das Amt des Landrats im Kreis Sonneberg gewonnen. Er setzte sich gegen einen Bewerber von der CDU durch, der auch von der Linken, der SPD, den Grünen und der FDP unterstützt worden war.

Sonntag wurde in #Sonneberg ein #AfD’ler zum Landrat gewählt. Montag verteilte ein #Neonazi in Kindergarten der Region übrig gebliebene Luftballons der AfD. Auf seinem Auto „Ehrenamtlicher Abschiebehelfer“. Auf seinem T-Shirt Aufdruck „Wehrmacht wieder mit“.

Es ist nur krass. pic.twitter.com/hvQA0qcQDb — Katharina König-Preuss 🍓 (@KatharinaKoenig) June 27, 2023

Damit bekleidet erstmals ein AfD-Politiker ein kommunales Spitzenamt in Deutschland. Thüringens Verfassungsschutz stuft den dortigen AfD-Landesverband mit seinem Vorsitzenden Björn Höcke als „gesichert rechtsextremistisch“ ein. Sesselmann ist Beisitzer im Landesvorstand seiner Partei.