Kriminelle Intrige? AfD-Spitze will EU-Abgeordneten Nicolaus Fest loswerden Der AfD-Bundesvorstand hat den Ausschluss von Nicolaus Fest beschlossen. Offiziell geht es um nicht gezahlte Beiträge. Laut Fest geht es um eine „kriminelle Intrige“. dpa

Nicolaus Fest, damaliger Vorsitzender der Berliner AfD, fasst sich an den Kopf. Christoph Soeder/dpa/Archiv

Berlin -Die AfD-Spitze will den EU-Abgeordneten Nicolaus Fest aus der Partei ausschließen. Das beschloss der Bundesvorstand am Montag in Berlin einstimmig, wie ein Sprecher mitteilte. Es geht um nicht geleistete Zahlungen Fests an die Partei, zu denen er nach Ansicht des Vorstands verpflichtet wäre. Der Beschluss bedeutet nicht automatisch einen Parteiausschluss. Das Landesschiedsgericht der Partei in Berlin muss sich dem Sprecher zufolge nun mit dem Fall befassen. Fest selbst blickt dem nach eigenen Angaben gelassen entgegen. Bei der Geschichte geht es nur vordergründig ums Geld.