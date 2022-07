Die Brandenburger Staatsanwaltschaft hat eine Strafanzeige gegen Patricia Schlesinger, Ehemann Spörl und Chefaufseher Wolf-Dieter Wolf erhalten. Wie die B.Z. berichtet, geht es um den Vorwurf der Korruption. Das Verfahren ist auch an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin weitergeleitet worden. Wie die Zeitung weiter schreibt, kam die Anzeige von der AfD.

Kern der Vorwürfe: Das Magazin Business Insider berichtete in den vergangenen Wochen mehrfach über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Berateraufträgen in Zusammenhang mit der Errichtung eines Digitalen Medienhauses am Kaiserdamm in Charlottenburg. Berufliches und Privates soll beim Beauftragen von Beratern zu stark miteinander verquickt worden sein. Offenbar ging es dabei auch um höhere Geldsummen im fünf bis sechstelligen Bereich. Die Vorwürfe richten sich hier besonders gegen Spörl und Wolf.

Patricia Schlesinger wird vorgeworfen, Geschäftsessen nicht ordnungsgemäß abgerechnet zu haben. Schlesinger und Wolf weisen die Vorwürfe zurück.