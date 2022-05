Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat vor der Verbreitung der Affenpocken gewarnt. In einem am Dienstagabend veröffentlichten Bulletin will das RKI die Bevölkerung für die Virusinfektion sensibilisieren. Zuletzt waren mehrere Fälle von Affenpocken in Großbritannien erfasst worden. Sechs Fälle traten bei Personen ohne vorherige Reisen und ohne Kontakt zu bekannten reiseassoziierten Fällen auf.

Eine Infektion mit Affenpocken verlaufe in der Regel milder als bei den klassischen Pocken, so das RKI. Jedoch könne eine Infektion gerade bei sehr jungen oder immungeschwächten Patienten sehr schwer oder sogar tödlich verlaufen.

Auch sexuelle Übertragung von Affenpocken möglich

Affenpocken sind eine durch Affenpockenviren verursachte Viruserkrankung. Klinisch äußert sie sich vor allem durch Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie durch krankhafte Veränderungen an der Haut.

Die Affenpocken wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals 1970 in Afrika bei Menschen registriert. Die Erreger können von verschiedenen Tierarten übertragen werden. Die klassischen Pocken gelten seit 1980 nach einer großen Impfkampagne als ausgerottet. Allerdings haben laut RKI weite Teile der Weltbevölkerung „keinen durch die früheren Pockenschutzimpfungen vermittelten Impfschutz mehr“. In Deutschland sind die Pocken meldepflichtig.

Auch die sexuelle Übertragung von Pockenviren sei möglich. Vier der in Großbritannien aufgetretenen Fälle traten bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM) auf. Diese sollen sich in London infiziert haben.

Besonders Reiserückkehrer aus (West-) Afrika sollen bei auftretenden Symptomen eine Infektion mit den Affenpocken in Betracht ziehen. MSM mit auffälligem Hautausschlag „sollten unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen“, so das RKI.