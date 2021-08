Washington/Berlin/Kabul - Angesichts des schnellen Vormarsches der Taliban in Afghanistan will Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den früheren Ortskräfte der Bundeswehr die Ausreise nach Deutschland erleichtern. „Wir haben intern mit den Ministerien vereinbart, dass wir auch bereit sind, das normale Visa-Verfahren umzustellen auf ‚Visa upon arrival‘“, also Visum bei Ankunft, sagte Kramp-Karrenbauer dem Portal ThePioneer. „Die Visa-Verfahren würden wir dann hier durchführen.“

Die afghanische Regierung bestehe aktuell aber darauf, dass die ausreisenden Personen einen Reisepass besitzen, sagte Kramp-Karrenbauer weiter. Es liefen Gespräche, inwiefern dies geändert werden könnte. Im Moment mache das bisherige Vorgehen das Verfahren langwierig.

„Wir haben schon 1700 Personen mit Familien hergeholt und bemühen uns im Moment darum, auch die anderen schnellstmöglich aus Afghanistan rauszuholen“, versicherte die Ministerin. Die bürokratischen Hürden seien aktuell „der Flaschenhals“.

Ehemalige Ortskräfte sollen vor Taliban geschützt werden

Kramp-Karrenbauer erläuterte, dass ihr Ministerium über das Einsatzführungskommando mit den ehemaligen Ortskräften im Kontakt sei. „Wir unterstützen sie. Wir bezahlen auch dort, wo das Geld fehlt, die Flüge.“

Die früheren Ortskräfte in Afghanistan und ihre Familien sollen durch die Ausreise vor Racheakten der radikalislamischen Taliban geschützt werden. Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai haben die Taliban weite Teile des Landes eingenommen.

Trotz der angespannten Situation hält Kramp-Karrenbauer den Einsatz nicht für gescheitert. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es richtig war, nach 9/11, nach diesem Anschlag auf die Menschheit insgesamt, zu sagen: Wir gehen nach Afghanistan, weil damals auch klar war, dass es Operationsbasis für Al-Kaida war“.

Taliban haben Faisabad eingenommen

Ziel sei gewesen, dass die Terrororganisation nicht weiter operieren könne. „Das ist auch gelungen“, sagte Kramp-Karrenbauer. „Wir haben einer Generation von Afghaninnen und Afghanen es ermöglicht, in einem anderen Afghanistan groß zu werden.“ Jedoch stehe das politische Ziel, das Land nachhaltig zu verändern, „massiv auf der Kippe und ist massiv unter Druck“.

Biden: Afghanen müssen selbst kämpfen

Der rasante Eroberungszug der militant-islamistischen Taliban ist nach Ansicht der US-Regierung nunmehr ein Problem der Afghanen. Angesichts des weitgehend abgeschlossenen Abzugs der internationalen Truppen sagte US-Präsident Joe Biden, die Afghanen müssten nun „selbst kämpfen, um ihren Staat kämpfen“. Ihre Streitkräfte seien den Taliban militärisch überlegen, auch in Bezug auf die Truppenstärke. „Aber sie müssen auch kämpfen wollen“, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Die Taliban nahmen unterdessen mit Faisabad in der nordöstlichen Provinz Badachschan die neunte Provinzhauptstadt in weniger als einer Woche ein. Das bestätigten ein Provinzrat und ein Parlamentsvertreter der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Damit kontrollieren die Islamisten nun die Hauptstädte von 9 der insgesamt 34 Provinzen.

US-Geheimdienste rechnen mit Eroberung von Kabul durch die Taliban

Nur Stunden vor dem Fall von Faisabad hatten die Extremisten am Dienstag die Provinzhauptstädte Pul-i Chumri in der nördlichen Provinz Baghlan und Farah in der gleichnamigen Provinz im Westen des Landes eingenommen. Seit dem Beginn des Truppenabzugs der USA Anfang Mai haben sie massive Gebietsgewinne verzeichnet. Inzwischen ist der Abzug zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen. Auch die deutsche Bundeswehr und die Soldaten anderer NATO-Länder haben Afghanistan bereits verlassen. Die Taliban hatten schon von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle.

Angesichts des schnellen Eroberungszugs rechnen US-Geheimdienste einem Medienbericht zufolge damit, dass die Hauptstadt Kabul viel früher in die Hände der Taliban fallen könnte als bisher von den USA angenommen. Der Zusammenbruch könnte in 30 bis 90 Tagen erfolgen, berichtete die Washington Post am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf nicht genannte Quellen in den US-Geheimdiensten. Noch im Juni hatten US-Geheimdienstmitarbeiter die Lage so eingeschätzt, dass Kabul in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten nach dem Abzug des US-Militärs unter Kontrolle der Taliban geraten könnte.

US-Regierung will afghanische Sicherheitskräfte weiter unterstützen

Der US-Präsident appellierte an die politische Führung in Kabul, an einem Strang zu ziehen. Wörtlich sagte er: „Ich glaube, sie beginnen zu verstehen, dass sie an der Spitze politisch zusammenkommen müssen.“ Biden versprach, die USA würden die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin finanziell und militärisch unterstützen. Er werde jeden Tag über die Lage unterrichtet.

Mit Blick auf den von ihm angeordneten Abzug der US-Soldatinnen und Soldaten fügte der Präsident hinzu: „Aber ich bedauere meine Entscheidung nicht.“ Zum Zeitpunkt der Entscheidung hatten die USA noch rund 2500 Soldaten in Afghanistan. Inzwischen ist der Abzug zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen. Die Streitkräfte hätten inzwischen Material ausgeflogen, das der Ladung von rund 984 Transportflugzeugen vom Typ Boeing C-17 entspräche, erklärte das US-Militär. Bis zum Monatsende soll der Abzug komplett beendet sein. Die Bundeswehr und die Soldaten anderer NATO-Länder haben Afghanistan bereits verlassen.

US-Regierung: Ziel Terrorgruppe Al-Kaida zurückzuschlagen, ist erreicht

Bidens Sprecherin Jen Psaki sagte am Dienstag, die US-Regierung werde die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin finanziell unterstützen. Für das nächste Jahr seien dafür im Haushaltsentwurf 3,3 Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) eingeplant. Biden habe den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan befohlen, weil das ursprüngliche Ziel des Einmarschs vor fast 20 Jahren – das Zurückschlagen der Terrorgruppe Al-Kaida – längst erreicht sei. „Er hat als Oberbefehlshaber entschieden – und das sind schwierige Entscheidungen“, sagte Psaki.

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte unterdessen vor einem erneuten Eingreifen des Westens in Afghanistan. Ob sich dort „künftig wieder die Schreckensherrschaft der Taliban etabliert, muss für die Nachbarn und regionalen Mächte als Gefährdung der Stabilität mindestens genauso große Besorgnisse erregen, wie für die transatlantischen Partner“, sagte Ischinger der Düsseldorfer Rheinischen Post vom Mittwoch. Er verwies dabei insbesondere auf China, Indien, Pakistan, Russland und den Iran. Deshalb sei hier in erster Linie der UN-Sicherheitsrat gefragt, denn es gehe um zentrale Fragen regionaler Stabilität.