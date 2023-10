Die Bundesregierung hat nach der Serie schwerer Erdbeben im Westen Afghanistans zusätzliche Hilfsgelder in Höhe von fünf Millionen Euro angekündigt. „Die Berichte aus Afghanistan sind schockierend“, erklärte das Auswärtige Amt am Montag im Onlinedienst X, ehemals Twitter. „Wir lassen die Überlebenden nicht allein.“ Mit dem nun zugesagten Geld solle über einen von der UNO verwalteten Hilfsfond die Arbeit mehrerer UN-Organisationen unterstützt werden, die in Afghanistan Notunterkünfte bereitstellen oder Verletzte versorgen.

Bei einem Beben der Stärke 6,3 und mehreren Nachbeben in der Provinz Herat waren am Samstag mehr als 2000 Menschen getötet worden. Am Montag halfen viele Freiwillige bei der Bergung von Verschütteten und der Versorgung obdachloser Dorfbewohner. Viele Helfer brachten auch Schaufeln mit, um in zerstörten Dörfer nach Verschütteten zu suchen. Zwei Tage nach der Katastrophe gab es aber immer weniger Hoffnung, noch Überlebende zu finden.

