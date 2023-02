Ahrensfelde: Tankstellen-Einbrecher scheitern an Nebelanlage

In Ahrensfelde misslingt am Dienstagmorgen ein Tankstelleneinbruch. Eine Nebelanlage stört die Täter, sie ergreifen die Flucht.

Einsatzkräfte der Polizei am Tatort an der Tankstelle in Ahrensfelde.

Einsatzkräfte der Polizei am Tatort an der Tankstelle in Ahrensfelde. Morris Pudwell

Zwei Einbrecher haben in einer Tankstelle in der Blumberger Chaussee in Ahrensfelde versucht, unter anderem Zigaretten zu stehlen. Die beiden Täter scheiterten bei der Tat am Dienstagmorgen nach ersten Informationen jedoch an der Nebelanlage, die ihnen binnen kürzester Zeit die Sicht raubte. Nach ersten Erkenntnissen mussten sie ohne Beute fliehen.

Eine Nahbereichabsuche der Polizei, an der auch ein Fährtenhund der Polizei beteiligt war, verlief nach ersten Erkenntnissen erfolglos. An der Tankstelle entstand durch den Einbruch Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Fachkommissariat der Brandenburger Polizei ermittelt zu dem Einbruch.