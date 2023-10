Aida Perla: Mann über Bord, Rettungsaktion im Ärmelkanal

Auf dem Passagierschiff Aida Perla ist es am Sonntagmorgen zu einem Sicherheitsvorfall gekommen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, läuft derzeit eine Such- und Rettungsmission im Ärmelkanal. Eine Person soll sich nicht mehr an Bord des Schiffes befinden.

Laut einem Bericht des Fernsehsenders RTL wurde am Morgen zunächst eine Person über die Lautsprecheranlage des Schiffes ausgerufen. Kurz darauf ertönte die Alarm-Ansage: „Mann über Bord“. Eine Unternehmenssprecherin nannte gegenüber dem Sender weitere Details: „Aida Cruises bestätigt, dass es Grund zu der Annahme gibt, dass am frühen Morgen des 22. Oktober ein Crewmitglied von Aida Perla in der Straße von England über Bord gegangen ist.“ Es soll sich bei dem Vermissten um einen Mann handeln, der zur Schiffsbesatzung zählt.

Mann ging zwischen Großbritannien und Frankreich von Bord

Den Angaben zufolge wendete das Schiff gegen 10 Uhr und suchte den Bereich ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Schiff gerade zwischen Großbritannien und Frankreich unterwegs. Bis zum Mittag war es auch noch in der unmittelbaren Gegend zu verorten. Die Wassertemperatur in der Region beträgt zwischen 14 und 16 Grad. Ursprünglich fuhr das Passagierschiff eine Route von Hamburg in die Dominikanische Republik.