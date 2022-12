„Aidabella“ hat Hamburger Hafen nach Reparatur verlassen Das bei einem Anlegemanöver in Hamburg leicht beschädigte Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ hat den Hafen der Hansestadt nach einer Reparatur verlassen. Das gut 2... dpa

Das Kreuzfahrtschiff AIDAbella bricht am Abend zu einer Karibik-Kreuzfahrt auf. Markus Scholz/dpa

Hamburg -Das bei einem Anlegemanöver in Hamburg leicht beschädigte Kreuzfahrtschiff „Aidabella“ hat den Hafen der Hansestadt nach einer Reparatur verlassen. Das gut 250 Meter lange Schiff war nach Angaben von Aida-Cruises am Donnerstagmorgen von einer 26-tägigen Reise nach Hamburg zurückgekehrt und sollte ursprünglich noch am Abend wieder in Richtung Karibik ablegen.