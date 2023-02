Airbus will in Deutschland 3500 Menschen einstellen Cybersicherheit, Flugzeugbau, Elektriker: In vielen Bereichen braucht der Raumfahrtkonzern Airbus in diesem Jahr neue Mitarbeiter. dpa

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus beschäftigt an seinem größten Standort in Hamburg etwa 15.000 Menschen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg -Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus will in diesem Jahr in Deutschland 3500 Menschen einstellen. Etwa 1900 von ihnen würden im zivilen Flugzeugbau gebraucht, 1100 im militärischen und Raumfahrtbereich und etwa 500 beim Hubschrauberwerk, sagte Arbeitsdirektor Marco Wagner am Mittwoch.