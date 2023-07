Julian Assange wird mit Konrad-Wolf-Preis ausgezeichnet

Die Akademie der Künste verleiht den Konrad-Wolf-Preis in diesem Jahr an Wikileaks-Gründer Julian Assange. Durch ihn habe man von Unrecht, Morden und Kriegsverbrechen erfahren“.

Die Akademie der Künste verleiht den Konrad-Wolf-Preis 2023 an Wikileaks-Gründer Julian Assange. Die Jury begründete die Auszeichnung für den Journalisten am Dienstag wie folgt: „Durch Julian Assanges Arbeit und Haltung haben wir von illegalem staatlichem Handeln, von Unrecht, Morden und Kriegsverbrechen erfahren, Dinge, die für die Öffentlichkeit, für Bürgerinnen und Bürger – für uns alle – im Dunkeln, verschwunden, unsichtbar bleiben sollten. Es handelt sich um die Offenlegung von Finanzströmen und versteckter Konten, um amtliche E-Mail Korrespondenz, um Bilder von ermordeten unbewaffneten Zivilisten und Journalisten im Irak durch Angehörige der US Armee, um willkürliche Tötungen von Zivilisten in Afghanistan, um Geheimdienstprojekte zur Manipulation der öffentlichen Meinung, um von lachenden Tätern fotografierte Erniedrigung und Folter im Gefängnis Abu Graib, und um die Zustände im immer noch bestehenden Gefangenenlager in der Guantánamo Bay Naval Base auf Cuba, durch die wir daran erinnert wurden, was Waterboarding bedeutet.“

Wikileaks verbreite Informationen über die Wirklichkeit, damit Bürger sie erkennen und sich dazu verhalten könnten, heißt es in der Begründung weiter. Dies sei ein demokratischer Akt. Julian Assange sei ein würdiger Preisträger, dessen Werk Wikileaks Regierungshandeln, Kriegslügen und -verbrechen, Verschleierungen an den Tag bringe.

Julian Assange ist seit vier Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London inhaftiert. Die USA verlangen seine Auslieferung. Assange soll dort wegen Spionage angeklagt werden. Ihm drohen 175 Jahre Haft.

Der mit 5000 Euro dotierte Konrad-Wolf-Preis ist nach dem Filmregisseur und langjährigen Präsidenten der Akademie der Künste der DDR benannt. Die diesjährige Jury bildeten Thomas Heise und Nele Hertling, beide Mitglieder des Senats der Akademie der Künste, gemeinsam mit dem Drehbuchautor Thomas Wendrich. Am 20. Oktober, wird in der Akademie der Künste die Konrad-Wolf-Preisverleihung stattfinden.