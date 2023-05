Akku-Ladegerät löst Wohnungsbrand in Senftenberg aus

Ein Akku-Ladegerät hat in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Wie die Brandenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeug...

Senftenberg -Ein Akku-Ladegerät hat in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Wie die Brandenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Güterbahnhofstraße eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Feuerwehrleute brachten daraufhin zunächst sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Akku-Ladegerät zum Laden eines E-Bike-Akkus Feuer gefangen und dadurch einen Wohnungsbrand im Erdgeschoss ausgelöst. Der 38 Jahre alte Mieter der Wohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch versorgt. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.