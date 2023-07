Die schwedische Polizei genehmigte am Freitag die Verbrennung einer Tora und einer Bibel vor der Botschaft Israels. Die Entscheidung sorgt für Empörung.

Eine Koranverbrennung in Schweden führte zu wütenden Protesten in der muslimischen Welt. Hier verbrennen Anhänger der islamistischen Partei „Tehreek-e-Labaik Pakistan“ die schwedische Flagge.

Eine Koranverbrennung in Schweden führte zu wütenden Protesten in der muslimischen Welt. Hier verbrennen Anhänger der islamistischen Partei „Tehreek-e-Labaik Pakistan“ die schwedische Flagge. Fareed Khan/AP

Die Stockholmer Polizei hat schwedischen Medienberichten zufolge einem Antragsteller die Bewilligung für eine öffentliche Kundgebung erteilt, auf der er eine Tora und eine Bibel verbrennen will. Die Kundgebung soll am Samstag vor der Botschaft Israels in der schwedischen Hauptstadt stattfinden.

Die geplante Aktion hat in Israel für Empörung gesorgt. „Als Präsident des Staates Israel habe ich die Verbrennung des Korans verurteilt, der den Muslimen auf der ganzen Welt heilig ist, und es bricht mir jetzt das Herz, dass das gleiche Schicksal einer jüdischen Bibel, dem ewigen Buch des jüdischen Volkes, bevorsteht“, teilte Israels Präsident Izchak Herzog am Freitag mit.

„Die Verunstaltung heiliger Texte zuzulassen ist keine Ausübung der Meinungsfreiheit, sondern eine offensichtliche Aufstachelung und ein Akt puren Hasses“, sagte Herzog weiter. Die ganze Welt müsse sich zusammenschließen und diese „abscheuliche Tat“ klar verurteilen.



Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrieb auf Twitter: „Der Staat Israel nimmt diese beschämende Entscheidung, die dem Allerheiligsten des jüdischen Volkes schadet, sehr ernst.“

אני מגנה בתוקף את החלטת הרשויות בשבדיה לאפשר שריפת ספר תנ״ך מול שגרירות ישראל במדינה. מדינת ישראל רואה בחומרה רבה את ההחלטה המבישה הזאת שפוגעת בקודש הקודשים של העם היהודי. יש לכבד את הספרים המקודשים לכל הדתות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 14, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Antragsteller, ein etwa 30-jähriger Mann, soll schwedischen Medienberichten zufolge die Kundgebung als Reaktion auf eine Koranverbrennung vor der Stockholmer Moschee Ende Juni betrachten. Er soll selbst erklärt haben, dass es sich bei der Aktion um eine „symbolische Versammlung im Namen der Meinungsfreiheit“ handele.



Die Verbrennung der heiligen Schrift des Islams hatte unter Muslimen sowohl im Ausland als auch innerhalb Schwedens zu Ärger und Protesten geführt.

„Versuch, die Meinungsfreiheit in Frage zu stellen“

Einem Bericht der israelischen Zeitung Jediot Acharonot zufolge, arbeiten führende Mitglieder der muslimischen und der jüdischen Community hinter den Kulissen daran, den Antragsteller davon abzubringen, die Verbrennung durchzuführen – bisher ohne Erfolg. Rabbi Moshe David HaCohen, Leiter einer Dachorganisation jüdischer Gruppen in nordischen Staaten betonte, dass es sich hierbei nicht um eine antisemitische Veranstaltung handele, die sich speziell an Juden richtete.



„Es ist ein Versuch, die Meinungsfreiheit infrage zu stellen und sie für hasserfüllte Taten auszunutzen. Diese Person möchte sehen, ob das System voreingenommen ist und ob es die Verbrennung der Bibel genauso zulässt, wie es die Verbrennung des Korans erlaubt hat“, erklärte er gegenüber Jediot Acharonot. In Schweden gilt die Meinungsfreiheit als „heiliger Wert“.