„Aktenzeichen XY" beliebter als Wahlkrimi in den USA Quotensieger am Mittwochabend war „Aktenzeichen XY... ungelöst" mit Rudi Cerne. Nicht einmal die Wahlen in den USA konnten dem ZDF-Fahndungsmagazin das Wasse...

ARCHIV - Der ZDF-Moderator Rudi Cerne führt durch die Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst». Sina Schuldt/dpa

Berlin -„Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat am Mittwochabend das meiste Fernsehpublikum angezogen. Das ZDF-Fahndungsmagazin mit Rudi Cerne schalteten ab 20.15 Uhr 5,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (19,8 Prozent) ein. Unter anderem ging es um eine Medizinstudentin, die am 3. Oktober umgebracht wurde, als sie vom Tanzen in einem Club allein nach Hause ging. Einer der Ermittler zeigte eine auffällige Holz-Uhr in die TV-Kamera, die in Tatortnähe gefunden wurde und vom Täter stammen könnte. 50 Hinweise gingen dazu noch vor Ende der Sendung ein.