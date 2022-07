Der US-amerikanische Online-Konzern Amazon hat vor, den US-Konzern One Medical zu kaufen. Dies verkündeten beide Unternehmen am Donnerstag. Rund 3,9 Milliarden US-Dollar (3,8 Milliarden Euro) will Amazon demnach auf den Tisch legen.

One Medical ist ein Konzern mit Sitz in San Francisco. Medienberichten zufolge betreibt One Medical mehrere Kliniken in den USA und hat rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Stand März soll das Unternehmen in den USA 188 medizinische Büros betreiben und mehr als 8500 Geschäftskunden haben, schreibt das US-Magazin Geek Wire.

Amazon: 18 Dollar pro Aktie von One Medical

„Wir glauben, Gesundheitsversorgung ist auf der Liste der Dinge, die Erneuerung brauchen“, sagte Neil Lindsay, Senior Vice President der Amazon-Abteilung Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen wolle die Abläufe medizinischer Versorgung – wie den Weg zu einer Praxis, das Warten im Warteraum für wenig Zeit mit einem gestressten Arzt – verbessern und den Menschen dadurch „wertvolle Zeit zurückgeben“.

Amazon hatte angekündigt, 18 Dollar (ca. 17,6 Euro) pro Aktie zahlen zu wollen. Das Unternehmen hatte bereits im Februar angekündigt, seine Angebote im virtuellen Gesundheitsbereich auszubauen.

Dem Magazin Geek Wire zufolge wäre das Amazons drittgrößte Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Teurer war der Kauf von Whole Foods im Jahr 2007 (13,7 Milliarden Dollar) und des Hollywood-Studios MGM (8,5 Milliarden US-Dollar) in diesem Jahr.