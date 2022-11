Ampel beschließt Plan zum Schutz queerer Menschen Noch immer würden nicht heterosexuelle Menschen täglich diskriminiert und angegriffen, beklagt der Queer-Beauftragte Sven Lehmann. Mit einem ambitionierten Aktionsplan will die Bundesregierung nun gegensteuern. dpa

Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) stellt den Aktionsplan der Bundesregierung „Queer leben“ vor. dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin -Sichtlich stolz blickt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung in die Kameras. Den Aktionsplan, den er dabei in den Händen hält, nennt er „historisch“. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik habe es ein solches Maßnahmenpaket für queere Menschen gegeben, betont Sven Lehmann. Nur wenige Stunden zuvor hatte das Bundeskabinett den neuen Aktionsplan abgesegnet. Hier ein Überblick über die Kernpunkte.