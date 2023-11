Aktionswoche zu jüdischem Leben ab Montag in Brandenburg

Potsdam -Mit einer Aktionswoche will die Fachstelle Antisemitismus Brandenburg ab Montag verschiedene Facetten rund um das jüdische Leben und die jüdische Geschichte in der Mark aufzeigen. Die Auftaktveranstaltung zum „Jüdischen Kaleidoskop Brandenburg“ finde am Montag in Brandenburg an der Havel statt, teilten die Veranstalter mit. Daran sollen sich bis zum 12. November insgesamt 34 Veranstaltungen zu den Themen Kultur, Gedenken, Sicherheit, Gesellschaft, Sport und Dialog anschließen. Die Konzerte, Lesungen, Fortbildungen, Filmvorführungen und andere Formate finden in verschiedenen Städten in Brandenburg statt.

