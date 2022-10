Aktivisten blockieren Straßen: Stau auf A100 Auch zum Auftakt der neuen Woche haben Klimaaktivisten und -aktivistinnen in Berlin wieder mit Straßenblockaden den Autoverkehr ausgebremst. Betroffen war am... dpa

Berlin -Auch zum Auftakt der neuen Woche haben Klimaaktivisten und -aktivistinnen in Berlin wieder mit Straßenblockaden den Autoverkehr ausgebremst. Betroffen war am Montagmorgen die A100 im Bereich des Autobahndreiecks Funkturm, wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte. In Richtung Neukölln gebe es Stau, die Fahrt dauere rund 40 Minuten länger, hieß es am Morgen im Berufsverkehr. Die Polizei machte zu den Vorgängen zunächst keine Angaben.