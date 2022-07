Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation haben sich am Montagmorgen erneut an der Berliner Stadtautobahn A100 festgeklebt. Nach Angaben der Polizei gab es zunächst eine Aktion an der Ausfahrt Seestraße/Beusselstraße. Etwa 30 Menschen hätten sich daran beteiligt. Sie seien teilweise festgeklebt gewesen oder hätten sich an einer Schilderbrücke über der Autobahn fixiert. Der A100-Abschnitt vom Autobahndreieck Charlottenburg bis zur Ausfahrt Seestraße war gesperrt, hieß es.

Kaum war die Aktion dort beendet, folgte gut eine halbe Stunde später die nächste Blockade einige hundert Meter weiter westlich auf Höhe des Goerdelerstegs. Wegen der Blockaden sei es nicht nur zu Behinderungen auf der A100 gekommen, auch die Buslinie 106 in Richtung Wedding sei umgeleitet worden.

„Uns rennt die Zeit davon! Wir haben noch zwei bis drei Jahre, um etwas gegen die Klimakatastrophe zu tun. Zukünftig werden Dürren, tödliche Hitzewellen und Ressourcenknappheit, Überflutungen, Flucht und Hunger zu unserem Alltag werden“, teilt Henning Jeschke, Mitbegründer der Letzten Generation, mit.

Pressefoto Letzte Generation Auf der A100 entstand am Morgen wegen der Protestaktion ein Stau.

Innensenatorin Spranger kritisiert Letzte Generation scharf

Mit ihren Aktionen fordert die Letzte Generation Bundeskanzler Scholz weiterhin auf, seinem Wahlkampfslogan als sogenannter Klimakanzler gerecht zu werden. Zu diesem Zweck hielten Demonstrierende am Montagmorgen Plakate mit der Aufschrift „Vermisst! Klimakanzler“ in die Höhe. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern ihn auf, er solle sich klar gegen neue Ölbohrungen in der Nordsee positionieren.

Aktivisten der Klimaschutz-Initiative Letzte Generation hatten zuletzt an mehreren Stellen den Verkehr an der Autobahn 100 blockiert. Immer wieder kam es in der Vergangenheit wegen solcher Demonstrationen zu Staus. Innensenatorin Spranger hatte die Aktionen mehrfach kritisiert. Sie erwarte nun, dass die Justiz zu Anklagen und Verurteilungen komme, sagte sie. Auch im Januar und Februar gab es zahlreiche Autobahnblockaden. Das führte in Berlin zu mehr als 270 Strafanzeigen und rund 120 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. (mit dpa)