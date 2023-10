Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagmorgen erneut den Verkehr auf der A100 zum Stillstand gebracht. Erst nach mehreren Stunden konnte die Blockade am Mittag von der Polizei aufgelöst werden. Wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) mitteilte, blockierten ab 8 Uhr mehrere Personen die A100 Richtung Wedding ab Spandauer Damm mit zahlreichen Sitzblockaden und Fahrzeugen.

Auf Höhe des Schlosses Charlottenburg sollen drei Fahrzeuge der Aktivisten parallel zum Stehen gekommen sein, um zunächst den Verkehr zum Erliegen zu bringen. Im Anschluss seien mehr als zwölf Aktivisten der Letzten Generation nach eigenen Angaben aus den Autos gestiegen und sollen mit Bannern und Sitzblockaden den Protest begonnen haben. Auf der A100 staute es sich in den frühen Morgenstunden Richtung Wedding bereits ab Schmargendorf. Es kam zu langen Staus mit mehr als 60 Minuten Verzögerung. Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, konnte die Blockade gegen 12.30 Uhr vollständig aufgelöst werden.

Die Blockade der #A100 ab AS Spandauer Damm wurde beendet. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 19, 2023

Die Aktivisten hatten kurzzeitig mit einer weiteren Blockade auf der A100 auch den Verkehr in Richtung Neukölln in Höhe Alboinstraße gestoppt. Einzelne Fahrstreifen waren gesperrt und es kam zu Stau. In Charlottenburg war am Morgen die Rudolf-Wissel-Brücke zeitweise blockiert.