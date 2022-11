Aktivistinnen der „Letzten Generation“ erobern Brandenburger Tor

Auch am Mittwoch demonstrieren Aktivistinnen und Aktivisten der Protestgruppe „Letzte Generation“ wieder in Berlin. Wie eine Reporterin der Berliner Zeitung von vor Ort berichtet, haben zwei Protestler am Morgen das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte bestiegen. Sie wurden demnach gegen 7.50 Uhr mit einem speziellen Einsatzwagen von Tiergartenseite auf das Tor hochgefahren und sind dann auf die andere Seite zum Pariser Platz geklettert, um ein riesiges Banner herunterzulassen.

Auf dem Banner steht die Aufschrift: „Wir wünschen uns ein Überleben für alle – Am Tag des Zusammenhalts – Wir alle sind die Letzte Generation“. Einige Schaulustiges bleiben stehen, die Polizei ist bereits vor Ort. Sie berät Informationen der Berliner Zeitung zufolge aktuell über ihr weiteres Vorgehen.

Mann klatscht Beifall

Währenddessen machen die Aktivisten vom Brandenburger Tor Durchsagen mit einem Megafon: „Wollen wir gemeinsam leben, oder wollen wir einsam sterben? (...) Wir laden die Regierung ein, morgen mit uns um 10 Uhr darüber zu sprechen.“ Ein Mann klatscht Beifall.

Die Aktivistin Maja Winkelmann, die gemeinsam mit ihrer Schwester auf dem Brandenburger Tor steht, erklärt ihre Beweggründe für die Aktion laut Pressemitteilung wie folgt: „Am Tag des Zusammenhalts stehen wir als Gesellschaft am Abgrund. Wir müssen uns jetzt entscheiden: Wollen wir gemeinsam überleben oder einsam sterben? Ich denke, ich kann von meiner Regierung erwarten, dass sie ein Überleben für alle sichert. Sie soll morgen um 10.00 Uhr mit uns darüber verhandeln!”

Die #LetzteGeneration lädt @Bundeskanzler, @c_lindner und @Wissing zu einem Gespräch am Donnerstag, 10. November 2022, 10.00 Uhr, in Berlin. Es muss verhandelt werden über erste Sicherheitsmaßnahmen in der Katastrophe: 100km/h auf der Autobahn sowie ein 9€-Ticket im Nahverkehr. — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 8, 2022

„Letzte Generation“ zunehmend in der Kritik

Klima-Aktivisten der Gruppierung „Letzte Generation“ blockieren seit Monaten wichtige Straßen und kleben sich auf dem Asphalt fest. So wollen sie ihrer Forderung nach einer entschiedeneren Bekämpfung des Klimawandels Nachdruck verleihen. Zuletzt beschmierten sie zudem in Berlin Parteizentralen und warfen Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde im Museum Barberini in Potsdam.

Seit einem schweren Unfall in Berlin, infolgedessen eine Radfahrerin starb, steht die „Letzte Generation“ verstärkt unter Kritik. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr, das helfen sollte, die verletzte Frau zu retten, steckte in einem Stau, der von dem Klima-Protest ausgelöst worden sein soll. Die Süddeutsche Zeitung berichtete aber, dass der verspätete Wagen nach Einschätzung der Notärztin keine Auswirkungen auf eine mögliche Rettung der Frau hatte. (mit dpa)